Hichem DJEMAA

• Conception et Fabrication Mécanique (CAO/DAO).

• Mécanique des Matériaux et des Structures.

• Electrotechnique & Electricité Industrielle.

• Electronique Analogique et Numérique.

• Asservissement & Régulation.

• Maintenance Industrielle.



Expérience :

- Projet Industriel pour la Société de Ciment de Gabés (SCG) (Conception et modélisation d’une gaine avec ses supports)

- Stage à SCG de 10/05/2009 jusqu’à 30/08/2009

Compétences :

• Langages : Matlab, Assembleur, C, C #, Pascal, Maple.

• DAO/CAO : Autodesk AutoCAD, Autodesk INVENTOR(Mechanical), Solid Works, Catia V5, Autodesk Robot Structural analys 2010, Ansys .

• MCU : Microchip AVR (Atmel ATmega88, ATmega 188, Atmega 169,169P).

• Assimilator : Proteus (ISIS professionnel).



Mes compétences :

Aéronautique

Mécanique

SolidWorks