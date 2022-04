Hichem EL BASRI

2005 - 2011 : CHEF d’EQUIPE et COORDINATEUR d’OPERATIONS

Coordinateur d’opérations lors des différentes phases d’intégration de satellites de télécommunications.

Intégration mécanique, électrique en salle blanche et lors des essais mécanique, vide thermique, RF, alignement avec des équipes international. Coordination et vérification de la bonne exécution des différentes activités avec les métiers : mécanique, câblage, électrique, RF, qualité, alignement, thermique …

Coordinateur d’opérations pendant les campagnes de tir, support électrique pendant la phase de lancement.

Tâches effectuées sur les satellites : Anik F3, Hotbird 8, 9, & 10 , Astra 1M & 1N, Amazonas 2, Arabsat 5A 5B & 5C, Astra 3B, Coms, YASAT 1A et 1B,Express AM4, Atlantic Bird 7 ...

1999 - 2005 : OPERATEUR BANC D’ESSAIS et INTEGRATEUR ELECTRIQUE à ASTRIUM service AIT

Intégration électrique et validation des équipements par séquences de test (sous environnent Open Center, Astrium), validation des moyens de test. Création de séquences de test, écriture de procédures d’intégration, de rapports de test …

Essais en vide thermique sur le satellite ANIK F3 au niveau payload. Campagne de tir à Baïkonour en tant que synthèse électrique sur ANIK F1. Intégration électrique et RF de la payload HB8. Essais en vide thermique. Formation d’un mois à Portsmouth à l’intégration de la payload, avec baie de test Aeroflex. Sur le satellite INMARSAT 4 PFM. Essais en vide thermique et campagne de tir à Cap Canaveral (Floride).Sur le satellite W3A. Essais en vide thermique et campagne de tir à Baïkonour (Kazakhstan).

Sur le satellite ATV, intégration de la fonction DMS (DPU, MSU, MILBUS 1553…) de l’avionique de l’EAB.

Sur les instruments HRS et HRG. Essais en vide thermique à Liège (CSL)…

- TECHNICIEN EN MAINTENANCE DES BANCS SYSTEME ET DE TEST

à ASTRIUM, maintenance hardware des bancs de test des logiciels de vols centralisés des satellites : SPOT 1, 2, 4, 5 ; ERS 1 et 2 ; COF (Colombus Orbital Facility) ; Ariane 4 et 5 ; Maintenance du centre de Contrôle et de mise à poste.

1998 : OPERATEUR BANC D’ESSAIS et INTEGRATEUR ELECTRIQUE à ASTRIUM service AIT

sur l’instrument d’Haute Résolution Géométrique (HRG) du Satellite Pour l’Observation de la Terre (SPOT5). Développement de logiciels sur les bancs de test et essais de validation des équipements électroniques de l’instrument HRG.



Mes compétences :

Chef d'équipe

Informatique

RF