Hichem HAMMAMI

Mr Hammami



http://negociateur.over-blog.com/article-23629537.html





Notre Motivation



Vous accompagner, vous informer.

Sécuriser votre opération et votre choix.

Sélectionner et vous proposer le Bien qui répond à vos besoins.

Vous faire profiter des meilleurs opportunités.

Vous aider à choisir le meilleur Placement







Recherche et pérennisation des acquis.

Vérification et Légalisation des titres de propriété.

Enregistrement d'acquisition.

Autorisation et Permis de construire.

- Construction :

Réalisation de projet en constructions traditionnelles.

Ensemble de Riads en multi- propriétés.

Réhabilitation et rénovation d' habitations originales.

- Vente,Location, Promotion et Gestion :

d'appartements,villa,fermes,résidences et riads.



Négoce habitat... pour réaliser vos désirs au coeur de la nouvelle réalité marocaine.

Contactez nos agents.Ma:00212618448541/Fr:0033612975171

Mail: negoce@habitat.com

http://zupimages.net/up/15/17/jpja.png



Mes compétences :

Voyage

Vendre

Location

Immobilier

Construction