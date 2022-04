Hichem HAMMOUCHE

Pilote d’activité

Management terrain, formation, communication interpersonnelle, commercialisation, vente, force de vente, assistance direction, prospection.

Diagnostiquer des besoins de formation et piloter de l'Ingénierie en Formation Pédagogie

Animer des Formations : management - commercial, vente - communication - formation de formateur

Recruter Forces de Vente et Managers de terrain - Animer des équipes, - Accompagner sur le terrain Management

Animer des réunions auprès d'équipes Techniques, Commerciales, Administratives, Pédagogiques Bâtir des Plans d’Actions Commerciales - Analyser les ratios de performance et définir les axes de progression

Prospecter sur le terrain, par téléphone, en Galeries et marchés - Construire des bases de données

Vendre en R1, R2 aux Gérants, PDG, Dr. Marketing, Dr. Financiers, DRH, Agents, Particuliers.



Mes compétences :

Centre d'appels

Management des ventes

Conseil en management

Stratégie d'entreprise