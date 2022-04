Hichem HOUISSA

Diplômé de l'Ecole Polytechnique de Tunisie, j'ai d'abord suivi une orientation de recherche à L'INRIA en travaillant, pendant mes travaux de thèse, en étroite collaboration avec des partenaires industriels européens au sein de projets transverses relatifs aux méthodes innovantes de traitement automatique de l'information et notamment l'analyse d'images.

Intervenir en tant qu’ingénieur d’études m’a permis d’acquérir une solide expérience en développement logiciel (C/C++/Python, Qt, Perl, VBA) en milieu industriel et en conduite de projets depuis le recueil des besoins et la rédaction des cahiers des charges en collaboration avec les clients et les utilisateurs finaux jusqu’à la mise en production.

Par ailleurs, au cours de mes expériences, j'ai pu monter en compétence sur le pilotage d’équipe et le suivi du planning, la mise en œuvre de la méthodologie AGILE Scrum, la rédaction des documents de suivi qualité du projet, le suivi et analyse des risques, la rédaction des réponses techniques et fonctionnelles à des appels d’offres.

Je suis certifié Scrum Master et participe activement à la rédaction de plusieurs réponses à appels d'offres (RAO) pour les composantes fonctionnelles, méthodologiques et techniques. J'ai par ailleurs participé à différentes sessions de tests utilisateurs pour la validation et la mise en production de la nouvelle version de la Bbox.



Mes compétences :

Gestion de projet

Scrum

C++

Spécifications fonctionnelles

Calcul scientifique

Indexation

Intégration logicielle

Traitement d'image

Agility

Intégration continue

Balsamiq Mockups

JIRA