Hichem KADDOUR

Manager avec une mobilité totale, trilingue, capable d’influencer au niveau senior.

Ayant une solide expérience commercial “B2B”, B2C, Marketing et Informatique.

Ouvert d’esprit, Orienté résultats & équipe, Expérimenté en développent des ventes et profit dans les marchés émergents, management de « business unit », équipes de vente, Gestion de grand compte internationaux et négociation de contrats,

Habituer à travailler dans les environnements multiculturelle / multinational.



Mes compétences :

Commercial

Manager

Sales

Sales manager

Vente

Key account manager

Paint & Coating

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Server

Franchise Management

Business Unit Management

Business Development

Développement commercial