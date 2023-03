Depuis 1978 après mon service militaire en Allemagne ,je travaille a l'étranger.

D'abord en textile ou j'installais des assortiment de cardes ensuite en pétrochimie pour AGIP , REPSOL, SONATRACT , TOTAL et SHELL.

En Cimenterie et mines avec Magotteaux, FCB Ciment

Polysius, Technip le tout avec IOTA Suisse.

Et pour CMI ,installation d'une ligne de galvanisation a froid en Chine a DALIAN.

Pour SAACKE avec IOTA montage de bruleurs industriel a Jorf Lasfar au Maroc pour BMP

Pour SAACKE avec IOTA montage de bruleurs industriel a Safi au Maroc

Pour SAACKE Avec IOTA Supervision de montage de la ligne 5 a la SNTP Kmepe au TOGO

Pour TECHNIP supervision de montage projet Koniambo en Nouvelle Calédonie

Pour SANDVIK avec IOTA , Projet Prodeco au Nigéria

Pour SAACKE avec IOTA supervision de montage d'une ligne de combustion de phosphates( ligne sud ) a l'OCP de Safi ligne au Maroc

Pour Sandvik avec IOTA ,Projet Wings of Heaven au Nigéria ( concasseur , broyeur,crible, convoyeurs )

A bientôt sur les chantier



Lambert DUMONT



0032/472 947 200 GSM Belge

00212 6572 44 341 GSM Maroc



lambertdumont@yahoo.fr



Mes compétences :

Pétrochimie