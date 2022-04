Hichem LESHOB

Je suis un homme âgé de 27 ans très dynamique, sociable, très ambitieux assidue et discipliné j’aime aussi beaucoup voyager, je m’adapte très facilement dans n’importe quel situation ou je me trouve.

J’ai un esprit initiative au moment opportun, j’adore travaillé en groupe et puis j’aime la communication et l’écoute.

Pour conclure je suis un homme de bon cœur qui as dans sa tête l’esprit d’appartenance de l’entreprise ou il travaille et mon objectif c’est de réussir dans le domaine de la délégation médicale.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel