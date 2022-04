Hichem LIHIOUI

Au cours de ces 2 journées, nous vous inviterons à appréhender les échéances électorales que connaitra la Tunisie en octobre et novembre prochain.

Une élection n’est pas un événement figé. C’est un processus qui doit se comprendre comme une dynamique. Tel est le sens du séminaire auquel nous vous invitons pour le 20 et 21 septembre.

1) AVANT : comment gérer une campagne électorale ? Mobiliser les militants ? Doter les candidats des meilleurs outils de communication ? Ce qu’il faut faire et ne pas faire….

2) PENDANT : la gestion du « Jour J » est capitale. Comment un parti doit-il s’organiser pour gérer au mieux les événements qui se succéderont à un rythme élevé : organiser les observations des bureaux de vote, mobiliser les militants, gérer la communication avec les médias – autant de défis que nous vous aiderons à relever

3) APRES : comment analyser et interpréter les résultats des élections ? Nous vous proposerons une méthodologie fondée sur les diverses approches que nous offrent la science politique.

Pour avoir le dossier d'inscription contactez nous ; lihiouihichem@yahoo.fr ou contact@tunisianspace.com



