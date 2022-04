Hichem RADOINE

L’expérience variée embrassant tous les aspects de la gestion comptable, financière, fiscale et juridique tant d’une petite entité, que de la holding d’un groupe m’a permis de bâtir une solide maitrise de tous les aspects de la gestion courante d’un grand groupe . Mon implication au sein des organes de direction du groupe a forgé ma polyvalence, ma capacité d’analyse, et mon esprit critique. Mes capacités relationnelles m’ont permis une adaptation rapide dans un groupe hétéroclite et de gravir les échelons vers un poste de direction et de meneur d’équipe au sein de la holding d’un groupe de plus de 400 personnes avec une présence mondiale (Europe, Afrique, Asie et Amérique du sud)