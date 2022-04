Mes compétences :

Cisco Switches

Routeur Cisco

Microsoft Exchange

Penetration et test de sécurité

Microsoft Windows Server 2008

Réseaux informatiques & sécurité

EIGRP OVER FRAME RELAY Configuration

EIGRP Configuration

EIGRP route filtring and authentication

BGP configuraion

OSPF Route Filtring and authentication

OSPF Multi Area Configuration

OSPF Over Frame Relay