Hichem Ryad BENYELLES

• Mai 2013 à ce jour : Directeur Adjoint Régional développement réseau Distribution Région Ouest (Distribution Directe et Indirecte) –Wataniya Telecom Algérie



- Responsable de 11 Wilayas dans la région OUEST, une équipe de 60 éléments dont 02 Chefs de service, 02 coordinatrices, 08 Superviseurs et 48 développeurs.



• Avril 2011 à Avril 2013 : Chef de Service développement réseau Distribution Indirecte Région Ouest –Wataniya Telecom Algérie.



- Responsable de 11 Wilayas dans la région OUEST, une équipe de 18 éléments dont une coordinatrice, 04 Superviseurs et 13 développeurs



• Janvier 2010 à Mars 2011 : Responsable de compte réseau grossiste région Ouest –Wataniya Telecom Algérie.



- Responsable de 15 Wilayas dans la région OUEST

- Formation des grossistes, marchandising.

- Assurer un plan de route optimal pour visibilité efficace.

- S’assurer du bon fonctionnement au sein des PDV grossistes quant à l’application des procédures et la vente de produits Nedjma.

- veille du stock et suivi des distributeurs de la région OUEST

-veille concurrentielle et rester à l’écoute des grossistes pour d’éventuels contrats de partenariat

• Avril 2006 à 2009: Superviseur Agence Nedjma -Tlemcen- Wataniya Telecom Algérie-



- Gérer la performance de l’équipe (07 éléments) et s’assurer du bon niveau de service réservé à la clientèle

- Transmettre les objectifs de performance aux équipes et veiller à leurs atteintes

- Coacher, assister, évaluer et suivre les Conseillers de vente dans leurs activités quotidiennes

- Veiller au bon agencement et animation de l’Espace, de sa bonne tenue ainsi que du respect de la charte Nedjma

- Assumer la responsabilité des tâches attribuées a ce poste parallèlement à la vente, telles que la gestion des stocks et recettes

- Participer à la réalisation du chiffre d’affaire de l’entreprise

- Identifier les besoins de développement et établir un plan d’action

- Gérer et optimiser les stocks et les recettes

- Assurer régulièrement briefing et réunion.



• Juin 2005 à Mars 2006 : Développeur point de vente

– Nedjma- WATANIYA TELECOM ALGERIE

- Responsable de 03 Wilayas (Sidi bel abbés, Mascara, Saida)

- Formation des PDV, marchandising, zoning, routage et statistiques part de marché.

- Assurer un plan de route optimal pour visibilité efficace.

- S’assurer du bon fonctionnement au sein des PDV quant à l’application des procédures et la vente de produits Nedjma.

- Disponibilité afin d’assurer un bon suivi.