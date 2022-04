Hichem SOUII

Né le 19 avril 1974 et originaire de Bizerte. Convaincu que pour être heureux, pour réussir... Il est impératif d'être entouré par une bonne famille, des bons collègues, de bons amis, de bons contacts...

Après avoir terminé mes études en gestions financière et en clôturant une petite expérience professionnelle en tant qu'attaché à la DG, je me suis rendu compte que mais ambitions sont beaucoup plus grandes que ce poste.

En 2000, je me suis converti en entrepreneur (cybercafé, formation) puis, suite à une formation des facilitateurs (novembre 2000), je suis devenu un facilitateur coordinateur. A ce jour, j'ai animé plus de 65 séminaires CEFE (création d'entreprise et formation d'entrepreneurs). En 2007, j'ai entamé une nouvelle expérience, en assurant la création d'un programme de formation (développement des RH, savoir-être) selon l'approche ANDRAGOGIQUE (apprentissage des adultes) puis la formation de tous les agents d'encadrement (chef d'équipe, chef section, chef service, directeur) d'une multinationale de renommée (les filiales d'un groupe Allemand œuvrant dans l'industrie automobile).

En 2011 j'ai occupé le poste de responsable recrutement et formation au sein d'une filiale du même groupe. A ce poste et entouré d'une équipe de quelques collaborateurs, nous avons dû recruter et former plus de 1500 employés en 2011. Maintenant je suis à la recherche d'un nouveau défi essentiellement dans le domaine de la GRH. En 2013, En association avec la famille, nous avons lancé une unité de production de sac en plastique. A Moyen terme, ma vision est de promouvoir mon propre projet peut être il serait dans le domaine de l'éducation...



Mes compétences :

Andragogie