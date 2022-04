De formation conception industrielle et après 10 années en production acier et alu,soudeur, forgeron, dessinateur,commercial..., puis 8 années comme responsable logistique dans l'agro alimentaire, j'ai repris mes études en poursuivant une formation mastère chef de projet ERP au CESI de Labège.



Plus d'information sur ce beau métier :

http://chef-de-projet-erp.perso.sfr.fr/



Mes compétences :

Cahier des charges

Oracle

Transport

As400

Gestion de projet

Logistique

SAP

Cartographie