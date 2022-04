Startup crée en 2016, HiiT Consulting est spécialisée dans l’encadrement et la réalisation de projets Informatiques orientés Nouvelles Technologies du Web et plus particulièrement sur les environnements LAMP, MAMP et WAMP



Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de solutions informatqiues, de la mise en place d'une architecture solide, performante et modulaire, jusqu'au déploiement de la solution et de sa maintenance applicative et évolutive, en passant par de la gestion complète de projet.