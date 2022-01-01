Hilaire A. YVES

JURISTE EN RECOUVREMENT CONTENTIEUX- INSTRUIRE,GERER, ET PILOTER LES DOSSIERS CONTENTIEUX EN DEMANDE ET EN DEFENSE-RELATIONS AVEC HUISSIERS-AVOCATS-PREF-DOMAINES -CAF-NOTAIRES-TRIBUNAUX-MANDATAIRES
GARANT ET RESPONSABLE DE LA PROCEDURE DU CONTENTIEUX -APPLICATION DES VOIES CIVILES D'EXECUTION
GESTION DES DOSSIERS DE CREANCES DE LA PHASE AMIABLE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX
MAITRISE DES PROCEDURES ET TECHNIQUES DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX.
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION
Mes compétences :
Gestion immobiliére
Relations et satisfaction clients
Gestion des parcs immobiliers
Contentieux locatifs + recouvrements impayés
Gestion de budget + Management d'équipe
Gestion de projet
PRATIQUES ET TECHNIQUES DU RECOUVREMENT CONTENTIEU
Droit des procédures collectives
DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
RECOUVREMENT CONTENTIEUX DES CREANCES
RELATIONS AVEC PRESTATAIRES(AVOCATS HUISSIERS MAND
DROIT DU CONTENTIEUX