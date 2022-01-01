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Hilaire A. YVES

Paris

En résumé

JURISTE EN RECOUVREMENT CONTENTIEUX- INSTRUIRE,GERER, ET PILOTER LES DOSSIERS CONTENTIEUX EN DEMANDE ET EN DEFENSE-RELATIONS AVEC HUISSIERS-AVOCATS-PREF-DOMAINES -CAF-NOTAIRES-TRIBUNAUX-MANDATAIRES
GARANT ET RESPONSABLE DE LA PROCEDURE DU CONTENTIEUX -APPLICATION DES VOIES CIVILES D'EXECUTION
GESTION DES DOSSIERS DE CREANCES DE LA PHASE AMIABLE AU RECOUVREMENT CONTENTIEUX
MAITRISE DES PROCEDURES ET TECHNIQUES DE RECOUVREMENT CONTENTIEUX.
PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Mes compétences :
Gestion immobiliére
Relations et satisfaction clients
Gestion des parcs immobiliers
Contentieux locatifs + recouvrements impayés
Gestion de budget + Management d'équipe
Gestion de projet
PRATIQUES ET TECHNIQUES DU RECOUVREMENT CONTENTIEU
Droit des procédures collectives
DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
RECOUVREMENT CONTENTIEUX DES CREANCES
RELATIONS AVEC PRESTATAIRES(AVOCATS HUISSIERS MAND
DROIT DU CONTENTIEUX

Entreprises

  • BNP Paribas - JURISTE DES AFFAIRES CONTENTIEUSES

    Paris 2015 - maintenant RECOUVREMENT CONTENTIEUX DES CREANCES- INSTRUIRE,GERER,ET PILOTER LES DOSSIERS CONTENTIEUX EN DEMANDE ET EN DEFENSE- MISE EN APPLICATION DES DECISIONS DE JUSTICE- MISE EN OEUVRE DES VOIES CIVILES D'EXECUTION- GESTION DES PROCEDURES COLLECTIVES- PRATIQUE DES DIFFERENTES SAISIES-RELATION AVEC LES PRESTATAIRES( Avocats, Huissiers, Mandataires...)-GESTION DE PORTEFFEUILLE DE 300 DOSSIERS CONTENTIEUX
    DECLARATION DES CREANCES- PROCEDURES CIVLES D'EXECUTION-REDACTION DES CONCLUSION ET ASSIGNATIONS

  • SOCIETE IMMOBILIERE REGION PARISIENNE- 6500 logements- ESH - JURISTE DU RECOUVREMENT CONTENTIEUX

    2014 - maintenant FONCTIONS ET RESPONSABILITES
    1-Garant des procédures de gestion administrative des dossiers impayés
    2-Missions de recouvrement contentieux ( presents/partis/logements/activités)
    3-Assure les relations avec locataires et prestataires
    4-Fonctions complémentaires ( troubles de voisinage- occupations illégales-decès-abandons..)
    5-Relation interprofessionnelles ( Unités de Gestion- comptabilité-service juridique-avocats huissiers - notaires- tribunaux- Banque de France- Caf- Mairie- Pref-domaines

  • GROUPE IMMOBILIER MILLENUIM - Responsable de projet gestion locative/contentieux

    2013 - 2014 Mise en service opérationnel de 980 logements et villas
    Formation des équipe de gestion locative et du contentieux
    Suivi et évaluation des procédures et process

  • Groupe SNCF - GESTIONNAIRE LOCATIF-CONTENTIEUX

    Saint Denis 2008 - 2013 GESTION LOCATIVE ET CLIENTÈLE ( attribution, vie locative,commission attribution
    réglementation hlm gestion des loyers impayés-relation clientèle-gestion commerciale-Relation avec amicale- Veille réglementaire et concurrentielle
    commercialisation des logements-réduction des vacances- Relation partenaire
    suivre les objectifs du secteur-gestion économique-suivre l'activité

    GESTION DU CONTENTIEUX LOCATIFS ( relances amiables -pré contentieux -
    échéanciers -négociation pour plan d'apurement-appels garantie -
    accueil locataires-suivi des dossiers contentieux- dossiers surendettement
    relation avec avocats huissiers- mise en application des décisions. Suivi des dossiers en instance. Veille reglementaire et juridique
    relation avec mairie préfectures CCAS. Procédure civiles d’exécution.
    voies d’exécution-expulsion-trouble bon voisinage

  • GROUPE icf la sabliére - GERANT DE PARCS IMMOBILIERS HLM

    2005 - 2008 GESTION DE 1200 LOGEMENTS HLM ( loyers-satisfaction clients-gestion économique)
    ENCADREMENT D'EQUIPE DE PROXIMITE
    SUIVI ET REDUCTION DES VACANCES - SUIVI DES IMPAYES
    TRAITER LES RECLAMATIONS - RESPECT DU BUDGET - RENCONTRE AMICALES/INSTITUTIONNELS
    SUIVI DES PRESTATAIRES - MAINTENANCE ET TECHNIQUES - TRAVAUX DE REPARATION

  • Adoma (Groupe SNI - Caisse des dépôts et consignation) - RESPONSABLE DE RESIDENCES

    Paris 2004 - 2005 ACCUEIL ET SUIVI DE LA CLIENTELE- GESTION D'ETABLISSEMENT
    ENCAISSEMENT GESTION DES IMPAYES ENTRETIEN ET SATISFACTION CLIENTS
    GESTION ECONOMIQUE DES SITES

Formations

  • GROUPE ICF

    Paris 2010 - 2010 BAC3

    LA LEGISLATION APPLICABLE AU CONTENTIEUX DES CREANCES
    LA PROCEDURE CONTENTIEUSE DU RECOUVREMENT- LE DROIT DES EN DIFFICULTES
    LA DECLARATION DES CREANCES
    LA GESTION DES PROCEDURES COLLECTIVES

  • Université Paris 10 Nanterre

    Nanterre 2002 - 2003 MASTER

    Droit du contentieux- Droit des contrats et responsabilité civile Veille réglementaire et législative HLM -droit des obligations- Procédures collectives et droit des entreprises en difficulté
    Recouvrement contentieux des créances- Contentieux locatifs-droit des baux et contrats spéciaiux
    Gestion immobilière- Droit immobilier- Gestion de parcs immobiliers- Gestion de budget

Réseau