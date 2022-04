Hilaire CELESTIN

Bonjour, je suis CELESTIN Hilaire.



Issu d’un Baccalauréat Science et Technologie de Laboratoire (STL), je me suis orienté vers une licence générale en Physique, Chimie, Mécanique et Electronique (PCME) à l'université Pierre et Marie Curie. Etant passionné d'automobile ma spécialisation c’est porté dans le domaine de la Mécanique. De ce fait, je me suis orienté vers une licence professionnelle d'ingénierie Mécanique en spécialisation Innovation et Développement Industriel (IDI).



Cette formation m'a permis d’acquérir de solides connaissances dans ce domaine, dont les principes fondamentaux en mécanique des fluides, mécanique des solides, calculs de solides statiques/cinématiques et la thermodynamique. Elle m'a aussi permis d'approfondir mes connaissances des logiciels de conception (CAO/DAO) Solidworks 2013 et Catia V5 en effectuant plusieurs projets dans le cadre des unités d'enseignements de projet.



Suite à d'excellents résultats obtenus durant ces deux années scolaires, je me suis vu obtenir ma licence professionnelle IDI avec mention.



Actuellement apprenti ingenieur à l'Ecole Supérieur d'Ingénieur Léonard de Vinci (ESILV) à Paris - La Défense pour suivre une formation d'Ingénieur Mécanique Numérique et Modélisation, je souhaite mettre tout mon savoir-faire et mes compétences au service de mon entreprise d'accueil afin d'obtenir mon diplôme d'ingénieur.



Très social, donc n'hésitez pas à prendre contact.



Testez moi et faites votre avis.



Mes compétences :

RDM6

Catia v5

Microsoft Excel

SolidWorks

MATLAB

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Autonomie

Adobe Photoshop CS5

C2I

Mécaplan 3D

Ansys workbench

Créo 2