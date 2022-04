Hilaire KOUADIO

CONSULTANT FORMATEUR en DROIT, expert en GESTION DU RISQUE JURIDIQUE, je fais des formations en GESTION DU RISQUE JURIDIQUE des entreprises commerciales et autres organisations.

Ayant travailler dans plusieurs entreprises et pour des avocats, j'ai décidé de me lancer dans la création de mon propre cabinet afin de participer a la création d'emplois qui est le cabinet LEGAL ADVICE ( juridique et immobilier), je suis aujourd'hui Conseiller juridique à LEGAL ADVICE.

Et je fais la consultance pour mon ancien employeur LIGHT MEDIA (communication et publicité) et pour Minka (société agro pastorale) et aussi pour des particuliers.

Membre fondateur et secrétaire chargé des relations au REJUF CI( Réseau des Juristes Formateurs des Établissements Supérieurs de Cote d'ivoire)



Anciennement juriste à LIGHT MEDIA-communication et publicité,affichage-

Anciennement responsable juridique à la COOPACAZ,

Collaborateur d'avocats

Consultant en Droit des affaires,de la législation du travail et Droit social,option OHADA

Chargé de cours de Droit au Groupe LOKO

Anciennement responsable juridique et assistant du Directeur des ressources humaines à MINKA SARL,dans la filière Hévéa;

Anciennement assistant juridique à la SNCA,société de courtage en Assurance;

Inscrit cette année au Certificat d'aptitude à la profession d'avocat Université d'Abidjan-cocody,

Titulaire d'une Maitrise en Droit des affaires,option des Assurances,Université d'Abidjan-cocody

Titulaire d'une licence en Droit,d'un Deug en Droit,Université d'Abidjan-cocody...

Bon sens de l'écoute,organisé,relationnel

Ancien membre fondateur d'amnistie International,section Universitaire

Ancien élève du lycée moderne de Bouna

Ancien élève du lycée classique et moderne I de Bouaké

Ancien élève du lycée moderne de Gagnoa



Mes compétences :

Rigoureux