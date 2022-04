Hilario RODRIGUES

Mes qualités managériales m'ont permis de monter autour d'un projet des équipes fortes, impliquées et efficaces.

Mon expertise dans de nombreux domaines du génie électrique (HTA, BT, Cfo, VDI, SSI & DI, Controle d'accès, Régulation, Automatisme, Instrumentation, GTB, Performance Energétique, Photovoltaique, Eclairage Scénique,...) et mon expérience du génie climatique (Production et traitement CVC + Desemfumage) m'ont permis d'appréhender les sujets sous différents angles pendant les phases d'études de prix, d'études d'éxécution, de réalisation de travaux ou bien de mise en service.



Mes compétences :

Électricité

Électricité de la climatisation

Photovoltaïque

Régulation

Automatisme

Étude de Prix

Gestion de Projet

Caneco

Autocad

Automate Wago

Mise en service

Management

Innovation

Microsoft Office

See Electrical

Management opérationnel

Bureau d'études

Analyse fonctionnelle

R&D