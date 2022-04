Hillion ALEXIS

Moi ?

Grand fan inconditionnel de sport et particulièrement de football, je suis quelqu'un de sociable, curieux qui aime s'investir à fond dans les projets. Je suis passionné par les enjeux liés à l’image d’une entreprise et son impact au sein de la société. Le digital, les techniques marketing et les campagnes publicitaires sont autant d'environnements qui m'intéressent.



Mon parcours ?

Après avoir obtenu un BTS communication des entreprises ainsi qu'un DU en communication des organisations, je viens de valider un Master en Management de la communication stratégique et commerciale (Bac +5) à l'école SUP' DE COM à Nantes.



Mes expériences professionnelles ?

J'ai effectué mon master en contrat de professionnalisation au sein de deux structures. La première année en tant que chargé de communication à KERHIS, éditeur Breton de progiciels à destination du secteur agro-alimentaire. Il m'était confié la création de supports (Journaux, plaquettes, carte de vœux...), l'actualisation du site internet ou encore la gestion d'un sponsoring sportif avec une kayakiste de haut niveau intégrée dans l'équipe de France.



Pour ma seconde année, j'ai atterri à Novabuild, un réseau d'entreprise qui regroupe l'ensemble des acteurs du BTP issus de la région Pays de la Loire. Les missions y étaient principalement digitales : mises à jour du site web, animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Flickr, etc.), refonte, rédaction et gestion de la newsletter mensuelle, création de contenu papier et digitaux (articles, reportages, vidéos, images, plaquettes, etc.), relations presse,...



Divers stages en agence de publicité viennent renforcer mon capital expérience et notamment un poste d'assistant de projets à la chambre d’agriculture de Rennes, organisation qui m’a confié la promotion de sa marque commerciale « Bienvenue à la ferme ».



Et maintenant ?

Dorénavant jeune diplômé, je suis à la recherche d'un poste de chargé de communication au sein d'une structure ambitieuse et dynamique pour y développer mes compétences et l'aider dans sa quête à la notoriété. N'hésitez pas à me contacter pour mieux me connaître.



Mes compétences :

Pack office

Enquètes de satisfaction

Gestion de projet

Stratégie de communication

Relations Presse

Réseaux sociaux

Gestion de prestataires

Webmarketing

Référencement

CMS open source