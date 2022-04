Bonjour,



Je m'appelle Catherine Him.



Tout en exercant ma fonction d'infirmière en service de psychiatrie spécialisé en addictologie depuis 2005, je suis en formation à Paris (ISTHME,école dirigé par JM JOBELIN, formant en Relaxation Evolutive, Sophrologie, Somatothérapie, Relaxothérapie, Massage évolutif et PsychoSomatothérapie.)



Depuis 2009, j'ai suivi successivement, les cursus de Relaxation Évolutive, Psychosomatotherapie, psychopathologie et actuellement, le cursus de Sophrologie.

Depuis le début de mon engagement dans ma fonction d'infirmière(en 1988), mon intérêt s'est toujours porté sur ce que signifiait "HUMANISATION DES SOINS", "ÉTHIQUE"... afin de toujours donner un SENS aux actes, aux gestes, aux mots, aux attitudes et aux émotions qui sont ceux d'un soignant dans sa pratique.

3 années d'école d'infirmière ne suffisent pas pour tout "comprendre" et je n'ai eu de cesse que de poursuivre ce travail de réflexion et de compléter mon savoir et mon savoir-être. Il est essentiel pour moi d'établir un lien étroit entre apports théoriques et expériences sur le terrain.

J'ai ainsi experimente le service d'urgence, la chirurgie, les soins palliatifs et l'accompagnement des personnes en fin de vie.

Pendant 5 ans, j'ai ensuite eu la chance de me former au Clown Relationnel avec l'ICRCT (Institut du Clown Relationnel et de la Clowntherapie a Liege) afin de mieux comprendre, de mieux prendre conscience de l'importance de valoriser et de developper les SOINS RELTIONNELS dans l'ART DE SOIGNER.

Si tout cela semble si évident dans le discours, l'expérience sur le terrain me montre chaque jour de tout la difficulté d'application. Les exigences institutionnelles, les obligations budgétaires, vont à l'encontre de ce qui se vit dans le quotidien de la personne fragilisée par la maladie et de celui où celle qui le soigne. Les SOINS RELATIONNELS ont besoin de TEMPS, de QUALITÉ d'ETRE et d'ESPACES d'EXPRESSION pour exprimer tout ce qui ne se dit pas.

Mon souhait serait celui de pouvoir aujourd'hui mettre à profit mon expérience et mon parcours, de transmettre et de se sensibiliser, d'offrir les diverses méthodes de ressourcements, avec l'objectif ambitieux que l'ETRE HUMAIN reste au centre des préoccupations.





Mes compétences :

Communication

Formation

Sophrologie

Soins palliatifs

Santé

Gestion du stress

Gestion de projet

Bien être