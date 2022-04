Himad HAMDAOUA

EXPERT COMMUNICATION 360° / BUSINESS DEVELOPER



Communication

• Maîtrise des supports de communications Print (PLV, ILV, packs, brochures, leaflets…) et Web (Sites internet, newsletters, réseaux sociaux…)

• Recommandations stratégiques.

• Gestion du contenu rédactionnel de supports de communication.



Création graphique

• Maîtrise de la chaîne graphique.

• Management des équipes créatives.



Commerce et relation client

• Définition du positionnement

• Développement commercial

• Gestion d’un portefeuille client

• Négociation Grands Comptes

• Suivi de la relation client & partage des bilans



Achat et production

• Négociation d’achat.

• Gestion planning de production.

• Gestion des budgets et prestataires.

• Gestion de la « Supply Chain ».





Mes compétences :

Réactivité

Nouvelles technologies

Achat

Marketing

Communication

Distribution

Création graphique

Polyvalence