Namaste,



Nous sommes heureux de vous présenter Himalayan Frontiers, Culture & Adventure tour (SARL), une agence de voyage indienne créée en 1996.



Nos destinations sont l’Himalaya indien, les plaines du sous-continent, ainsi que les royaumes du Bhoutan et du Népal.



Nous sommes spécialisés dans l’organisation de trekkings dans l'Himalaya, de circuits en moto (Royal Enfield) et de randonnées en VTT : quel défi à relever que de franchir des cols à plus de 5000m sur une des plus hautes routes du monde en moto ou en vélo ! La vraie aventure! Pour les alpinistes aguerris, nous organisons également des expéditions en haute montagne.



Nous proposons aussi des visites plus soft de l'Himalaya pour les personnes qui souhaitent explorer en 4x4 ou à pied la richesse de son patrimoine culturel et sa beauté envoûtante.



Chez Himalayan Frontiers, nous faisons la promotion du tourisme solidaire en proposant l’accueil des voyageurs par des familles en zones rurales : ceci leur permet de recevoir un supplément de revenus pour satisfaire leurs besoins quotidiens, tout en privilégiant les échanges et les rencontres.



Pour régénérer l’âme du voyageur, nous avons construit des circuits spirituels ainsi que des circuits axés sur la pratique du yoga pour discipliner le corps et l’esprit.



Nos circuits spécial Festival en Inde offrent un véritable melting-pot ! Vous serez surpris de voir avec quel enthousiasme les peuples de chaque communauté et de chaque religion célèbrent ensemble toutes ces festivités !



En descendant vers les plaines du sous-continent indien, il ne faut pas manquer de faire une pause à Varanasi où des groupes de pèlerins en quête d’émancipation se succèdent pour vénérer inlassablement la rivière Gange, la mère Ganga.



C’est un privilège aussi de pouvoir loger pour une nuit dans un des anciens et luxueux palais de Maharaja ou Havelis lors de votre voyage au Rajasthan ainsi que de s’initier pour quelques heures à la randonnée chamelière dans le désert du Thar, l’un des plus arides du monde.



L'Inde offre une myriade de magnifiques sites historiques, parmi eux : le symbole absolu de l'amour, l’incontournable "Taj Mahal".



Mais dans le centre du pays au cœur de l'Inde, on trouve aussi des merveilles artistiques de renommée internationale comme les temples de Khajuraho, Bhimbetka (Sanchi Stupa) et Ajanta Ellora. Il en existe beaucoup d'autres.



La visite des régions moins fréquentées du Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam et du Nagaland, vous permettra d’approcher différentes ethnies aux coutumes encore préservées, offrant un autre visage, parfois insoupçonné, de l’Inde…



Sans oublier le sud de l'Inde, son riche patrimoine culturel dravidien et ses magistraux temples hindou (Gopuram), ses plages de sable (Goa, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat), la vie au rythme des canaux (des back-waters au Kérala), les plantations de thé et d’épices en terrasse qui sculptent le paysage...



Himalayan Frontiers vous propose ainsi de découvrir les multiples facettes de ce pays fascinant.



Cependant, si les itinéraires mentionnés ne correspondent pas à vos besoins, n’hésitez pas à nous faire part de vos attentes, nous travaillerons ensemble pour créer le séjour de vos rêves !



A très vite,



L’Equipe d’Himalayan Frontiers