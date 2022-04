Je m'appelle Himanshu ARORA, ingénieur en technologie de l'information à CGI Paris, diplômé d'une école française très réputée ESIEE Paris. Mon expertise inclut toutes les phases de développements logiciels proposés dans un cycle de vie standard d'un projet logiciel. Je suis quelqu'un de très dynamique, autonome, habitué à apprendre vite et capable de comprendre les besoins clientèles et proposer des solutions variées. Mon appétit vers les nouvelles technologies du domaine des systèmes d'informations m'aide à enrichir ma performance et la qualité de mon travail.



Mes compétences :

Android

C

Html/css

SQL

C++

JavaFX

PHP

Design patterns

MySQL

Jenkins

Hibernate

JSP

MyBatis

Maven

Java

Java EE

Swing

Jpa

Servlet

ANT

Struts

Spring Framework

Enterprise JavaBeans

XML

Architecture logicielle

Base de données

Industrialisation

Oracle Database

Elasticsearch

REST

Play Framework

JavaScript

Scala

CSS 3

HTML 5

JMS