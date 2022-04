Hina TITOUAH

Bienvenus (es) sur mon profil !



Titulaire d'un diplôme "Manager Qualité, Sécurité et Environnement ", je suis à la recherche d’un poste comme Ingénieur qualité, hygiène, sécurité et environnement ou adjointe du responsable QSE.

Au cours de mes formations, j’ai pu valider et consolider mes connaissances avec de nombreux stages pratiques et constructifs.

Aujourd’hui, je souhaite vivement élargir mes connaissances au sein d’une entreprise ayant de fortes valeurs humaines et en pleine expansion pour pouvoir mettre à profit mon dynamisme et mes motivations.



N’hésitez pas à me contacter, je suis ouverte pour étudier toutes les propositions. Je suis déterminée pour m'investir pleinement si vous me donnez l'opportunité !







Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de réunions

Analyse des risques

Audit

Normes ISO

Conduite du changement

Organisation du travail

Norme HSE

Rigueur

Autonomie

Analyse environnementale

Gestion de la qualité

Développement durable