Hind AKOUM

Ingénieur en télécommunications et informatique, je suis également titulaire d’un doctorat en informatique et ce, à l’issu de mes études de master de recherche SIGL (Systèmes Informatiques et Génie Logiciel). Ma thèse de doctorat a été réalisée dans le cadre d'une bourse CIFRE dans le laboratoire ERPI (Equipe de Recherche sur les Processus Innovatifs) de l’ENSGSI en collaboration avec la société TDC Software (Transfert De Connaissances) , elle a pour titre "Approche organisationnelle basée sur le paradigme agent pour la synthèse et la réutilisation des connaissances en ingénierie collaborative".





Mes compétences :

Ingénierie dirigée par les modèles

JavaScript

Microsoft SQL Server

Visual studio

Ingénierie système

Business Analysis

Microsoft .NET

XML

Intelligence artificielle

Gestion de projet

Oracle Database

Java EE

Ergonomie

AMDEC/FMECA

Ontologie

Business Process Management

Conception Innovante

PL/SQL

Conception UML