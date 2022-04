Je m'appelle Sylvain Raymond, je suis actuellement en poste dans la société Nosibay en tant qu'ingénieur développeur.



En avril 2010, j'ai rejoint la société Nelis qui propose des solutions CRM - XRM collaboratives et participatives pour d'autres entreprises. J'ai travaillé sur différents projets tels qu'un module de support en ligne et un outil de synchronisation des contacts entre la plateforme Nelis et les annuaires du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables. J'ai quitté la société Nelis en février 2012.



En octobre 2012, je suis parti en Australie afin de découvrir un autre style de vie, une expérience enrichissante en de nombreux points. Je suis resté 8 mois en Australie puis j'ai voyagé plusieurs mois en Asie du Sud-Est.



Depuis janvier 2015, je suis en poste dans la société Nosibay en tant qu'ingénieur développeur.