Hind BELLEGRAOUI

Etudiante en deuxième cycle d'une grande école d'ingénieurs, ainsi qu'étudiante à distance dans l'institut des études politiques (IEP) de Lyon, je souhaite développer mon réseau professtionnel pour être à l’affut de nouvelles opportunités et ainsi intégrer le marché de l'emploi dans les meilleures conditions.



D'une nature curieuse et ambiteuse, je suis avide d'apprendre plus sur les différents profils et postes. ceci s'inscrivant dans le cadre de mon développement tant personnel que professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Office

Analyse de risque

Gestion budgétaire

CAO

Innovation

Relations internationales

Programmation informatique

Analyse stratégique

Modélisation mathématique

Communication

Pilotage d'équipe

GMAO

Conduite de projet

Droit

Initiative

Motivation

Esprit d'équipe