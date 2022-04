Hind BERRADA

AVIS AUX PARENTS des futurs ingénieurs (enfants entre 3a -15ans ): Nous proposons à Play Academy des programmes ludiques et très amusants pour cet été. Ils ont été conçus par des animateurs hautement qualifié et des ingénieurs.



4 Types de programmes selon la tranche d'âge:

Jeux aquatiques; activités en plein air, production de vidéo en LEGO, Bricolage d'un projecteur, construction et programmation d'un ascenseur , fabrication de la gélatine, Ecoute des histoires en Légo, fabrication d'une forêt en 3D pour les plus jeunes, décoration d'une salade......



Ce stage se déroulera à PLAY ACADEMY Casablanca, à la résidence Dream Gardem. Pour plus d'informations, merci de cliquer sur le lien :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1172619709435554&id=1065395390157987 ou visiter la page de Play Academy sur Face book



Mes compétences :

Maitrise de l'environnement des call center

Facilité d'utilisation des contrats d'assurance

Analyse des postes

Evaluation des profils

Gestion des budgets

Ressources Humaines

Communication interne