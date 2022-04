Hind BOUTALEB

Diplômée d’un Master 2 International Business spécialisé Supply Chain à l’école supérieure de commerce IDRAC à Toulouse, en alternance chez DHL Global Forwarding en tant qu'Assistante export et Chargée relation client au service export.

Je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de la logistique, approvisionnement et des achats qui me permettrait d’acquérir toute l’expérience nécessaire à la réalisation de mon projet professionnel.



Je souhaiterai pouvoir apporter toutes mes compétences acquises au cours de mes différentes expériences professionnelles mais aussi ma curiosité, ma rigueur et mon énergie.



Mes compétences :

Management

Internet

Microsoft office

Management international

Logistique

Lean supply chain

Relations internationales

Gestion de la relation client

SAP Supplier Relationship Management

Microsoft Excel

Export

Management transversal