Hind BOUZOUBAÂ

Diplômée de l’Ecole Hassania des travaux publics (EHTP) Master en Ingénierie Logistique.



Les postes de responsabilité que j’ai occupés étaient dans des domaines diversifiés et larges. De la Logistique, aux Achats jusqu’au Commercial, j’ai pu faire preuve de flexibilité et de performance, afin de répondre aux objectifs qui m’ont été fixés et faire évoluer l’activité de l’entreprise.



Des formations continues à l'étranger dans la gestion des plateformes logistiques parallèlement à mon travail chez la Société Multinationale Sintax Logistique Maroc. Des nouveaux challenges et projets à lesquels j’ai participé (Création d’un centre logistique d’automobile à Casablanca, Faisabilité d'une plateforme logistique dans le port de casablanca) Management d’équipe, gestion d’approvisionnement… . Tout cela m'a permit de développer mon sens de responsabilité, de travail en équipe ainsi que mes compétences managériales.



Actuellement et depuis 2010, je suis Responsable Logistique au sein d'une entreprise de transport. Mes principales missions sont réparties entre la gestion et le développement du portefeuille clients, la gestion des approvisionnements et actions logistiques, ainsi que le management des ressources humaines.



Mes compétences :

Transport