Horace ESPIRITO

Mon parcours professionnel est très riche, débuté par le technique (SAV dans le matériel médical), je me suis ensuite dirigé vers ma passion, la vente et le marketing. J'ai également crée et développé une filiale d'un groupe japonais et permis l'acquisition du principal distributeur. Aujourd'hui je travaille à l'international et suis en charge du développement commercial sur l'Europe du Sud, le moyen Orient et l'Afrique.



J’ai depuis 1986 acquis une grande expérience d'encadrement, de par les diverses fonctions très complémentaires que j’ai exercé dans six entreprises vendant du matériel médical.



Très orienté business et management j'ai enrichi mon parcours professionnel par l'obtention d'un Master en "Management stratégique des entreprises" à l'ESCP Paris.



Mes compétences :

Management

Analyse stratégique et marketing d'un marché

Business développement

Industrie pharmaceutique

Business