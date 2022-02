Houcine BALA

Découvrez Jazeer and Co, société de conseil en agencement pour les hôtels, ou les diverses collectivités.

Depuis une vingtaine d'années nous disposons d'une expertise dans le conseil, l'agencement et l'installation de matériel dédiés aux professionnels.

Depuis novembre 2012, Jazeer and Co édite le site de vente en ligne cashotel.fr, site dédié aux professionnels de l'hébergement et collectivités. Tout l'équipement d'hôtels est présent: mini-bars hôtel, sèche cheveux, literie, porte-bagages hôtel, vasques, électroménager ou encore luminaires !



Je vous laisse juger par vous même, n'hésitez pas à nous solliciter pour toutes demandes de renseignements.



Ambitieux, motivé dans l'atteinte de mes objectifs.

Optimiste dans mes projets, j'aime la decouverte et les risques du metier.

Je suis un professionnel avec quelques projets réussis sur l'international.

Bien sûr je suis un éternel insatisfait





Mes compétences :

Architecte