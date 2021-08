Houda WARRAK

Les marchés de plus en plus concurrentiels et la demande qui exige toujours plus de qualité provoquent dans l'entreprise la transformation de ses systèmes techniques et organisationnels.Par ailleurs, face à l'instabilité de l'environnement , les organisations cherchent plus de flexibilité et d'adaptabilité.Toutes ces modifications et ces contraintes se répercutent sur le système humain, elles nécessitent une bonne gestion des compétences du personnel, incitent au déploiement de l'autonomie et à l'utilisation d'un management de l'efficacité collective. Ne dit-on pas que "ce sont les hommes qui feront la différence" au niveau de l'efficacité des entreprises.Pour y parvenir, la formation est utilisée comme moyen d'ajustement.En effet, elle améliore leur adaptation au poste occupé, les aide à évoluer vers d'autres fonctions, leur permet de combler un retard au niveau général.



Mes compétences :

Bureautique

Gestion des ressources humaines

Ecoute

Gestion du stress

Management des équipes

Sourcing

Recrutement

Formation

Management