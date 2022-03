Houria AITMBAREK

Doctorante en theories economiques et techniques quantitatives et je suis ravie d'élargir mon potentiel de reseau de communication et d'échange de connaissances pour mieux anticiper et partager des connaissanes pertinentes capables de generer de flux d'intérêt social et economique, dans un cadre de valorisation notre proccessus d'apprentissage et d'expertise tout en mettant l'accent sur l'identification de probleme adequates à notre environnement et d'aoir une strategie efficace pour les ressoudre et je suis tres interesse de mieux echanger les informations et de faire des rencontres reelles dans le plutot possible.



Mes compétences :

Conception et suivi des donnees

Dynamisme

Esprit d'initiative

Management de projet

Détermination Professionnelle