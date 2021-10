Hubert DUMONT

25 ans d'expérience principalement exercée dans

l'industrie automobile, ferroviaire, chimique, le conseil, le luxe.



Ancien Responsable Achats manager opérationnel et membre du comité de Direction.

Achat commodités et en mode projet.

Achat multi-sites



dont :



-10 en Achat de production et Achats indirects

-2 dans une fonction connexe en qualité de Responsable prix de revient

-2 en qualité d'ingénieur commercial

-2 en Conseil Achat opérationnel



Compétences fonctionnelles :



Interlocuteur des Clients et des Fournisseurs

Coordination fonctionnelle sur achats familles et achats projet

Responsabilité Achats direct et indirect du site

Management du service Achats et pièces détachées (9 à 10 collaborateurs)

Conseil et conduite de changement.





Domaines d'expertise Achats:



Caoutchouc (injection, moulage, compression) , Plastique (injection, thermoformage, extrusion) , Polyuréthane (moulage), Transformation des métaux (taillage,oxycoupage, tôlerie, chaudronnerie, mécanique, mécano-soudure), Traitement de surface et traitement thermique, Découpe fine, connectique, composants électriques, Assemblage (Vissage, Soudure, Collage) ou full automatic, fixation, Matières premières chimiques, composants moteurs, roulements, cartes électroniques, fonderie, hydraulique, isolation, vitrage, emballage, IT hard et soft , Investissements, MRO, Outillage.



Domaines d'intervention :



Depuis environnements à faible maturité achat jusqu'à très structurés.



Mes compétences :

Sourcing

Achats

Négociation

Team collaboration

Management

Leadership

budgets

Joint Venture

Extrusion

Audit