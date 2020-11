Bonjour,

Je suis aujourdhui à la recherche dun poste qui me permettrait de participer, suivre et augmenter lactivité commerciale en BToB ou BToC.



Je me plais dans la diversité des tâches. En effet, jai une personnalité qui pousse à la créativité en me challengeant sur de nouveaux projets. Cela se ressent bien avec les différentes expériences que jai pu avoir. Je recherche à ce jour à mimpliquer sur le long terme dans une entreprise où je saurai mettre à profit mes compétences.