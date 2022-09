Hugues AUBRIET

Monsieur,



Malgré le fait que j'ai retrouvé une activité professionnelle en intérim depuis février 2017 dans le domaine de l'agro-alimentaire après plusieurs années difficiles passés à la recherche d'un poste dans mon domaine de formation ou dans la fonction publique après plusieurs concours infructueux, je tiens à préciser que je recherche toujours un poste d’ingénieur ou de technicien en R&D ou en analyse physico-chimique.



Aujourd'hui, fort de mes années d’expérience et de mon savoir-faire dans les domaines techniques, scientifiques et dans celle de suivi de projet, je désirerai de nouveau occuper un poste dans les secteurs de la recherche et du développement et dans le suivi de projet dans les domaines de la chimie analytique ou des matériaux (métalliques, polymères, nanocomposites).

A ce titre, le poste que vous pourriez me proposer serait pour moi un tremplin à ma carrière professionnelle. Je suis à même de vous faire bénéficier de mon enthousiasme, de mon dynamisme et surtout de mon expérience pour que notre association puisse répondre à nos deux aspirations : vous doter d’un collaborateur compétent, persévérant et motivé et me permettre d’évoluer dans ma carrière professionnelle.



Dynamique et motivée, les six années passées dans le cadre de mes travaux de thèse puis au CRP Henri Tudor m’ont permis d’acquérir et de renforcer mes compétences dans les différents domaines de la chimie analytique. Ces compétences reposent sur la diversité des méthodes analytiques que je maîtrise et sur la pluralité des matériaux et composés que j’ai eu à analyser.

Le poste que j’ai occupé au CRP Henri Tudor m’a permis de travailler dans le cadre de collaborations scientifiques avec les secteurs publics et privés et de prestations de service. Au delà des aspects scientifiques et techniques, ces six années certes un peu lointaines m’ont permis de développer mes qualités d’écoute et de conseil, qualités indispensables au poste auquel je prétends.



Mes compétences :

Chimie

Chimie analytique

Multitechniques