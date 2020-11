Humbert SANDRA

De formation Bac général littéraire option arts plastiques, suivi d’un deug Médiation culturelle et communication, j’ai poursuivi ma formation dans les arts graphiques au sein d’un centre Afpa à Calais en infographie. Durant cette dernière, j’ai effectué un stage en tant que graphiste au sein d’une entreprise spécialisée dans le courtage en imprimerie. Au sein de cette entreprise j’ai pu mettre en avant et en pratique tout ce que j’avais appris en réalisant toutes sortes de projets pour différents clients (Catalogues, brochures, cartes de visites, flyers, panneaux publicitaires, façade de vitrine, template,...)

Je maitrise les logiciels de la suite adobe tels qu'indesign, illustrator, photoshop, dreamweaver et j'ai des notions de world et excel ainsi que de oasys-miles.



Mes compétences :

Peinture

Adobe InDesign

Création

Illustration

Art

Adobe Dreamweaver

Graphisme

Adobe Photoshop

Dessin

Adobe Illustrator

HTML

Design

Design graphique

CSS 3

Wordpress

Colorimétrie

Typographie

Mise en page