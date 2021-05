Yannick DOMENJOUD

Un soutien pour votre projet, conforté par une large expertise

Nous développons et accompagnons des développements de logiciels sur mesure sur un large panel de solution ( des CMS au Framework )



Fort de notre expérience depuis 2004, nous avons pu trouver des combinaisons de services et logiciels gagnantes afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients. 6tech s’intéresse de très près aux dernières techniques de conception développées par le monde de l’Open Source ( Linux, Symfony, Magento, ... ).



A travers nos diverses interventions auprès de nos clients, nous avons expérimenté, renforcé et développé nos compétences dans plusieurs domaines, notamment au niveau de l’audit/conseil d’organisation des Systèmes d’Informations en utilisant les dernières méthodes de conception telles que TDD/Intégration continue, de gestion de projet tant au niveau ressource matérielle qu’humaine. D’autres prestations nous ont portés vers du simple développement qu’il soit à partir de zéro ( par la réalisation d’application spécifique ) ou basé sur des architectures déjà existantes ( web : wordpress, SPIP, magento, .. ) sur des langages tels que Php, Mysql, AngularJS, jQuery ... Nos compétences se retrouvent également dans l’administration serveur LINUX et installation de logiciels spécialisés.



Mes compétences :

Subversion

Développement informatique

Conseil

PHP

JQuery

SPIP

Mysql

Eclipse

Symfony2

AngularJS