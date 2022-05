Vincent DOMENJOUD

Mon profil est atypique et mes domaines d'activités sont divers et variés; depuis plus de 20 ans dans la vie active après l'obtention d'un diplôme universitaire américain dominante management et distribution et du diplôme CEFAM, "manager des organisations à l'international", reconnu niveau I par l' Etat. J'avance, mené par ma curiosité insatiable et mes passions; je bâtis avec mes partenaires potentiels les stratégies permettant d'atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs; je développe en ce moment ma nouvelle entreprise, conseil et installation dans le domaine de la vidéosurveillance sans abonnement (mais aussi contrôle d'accès, systèmes d'alarme, de neutralisation, détection de présence, sécurité incendie) pour particuliers et entreprises. Je suis formateur en free lance dans le domaine informatique (formation à utilisation de logiciels gratuits adaptée selon le besoin spécifique d'entreprises ou de particuliers) ou dans le domaine du management et de la gestion stratégique. Support de formation existant ou à développer. Je remplis également la mission en free lance de Community Manager pour le compte d'entreprises reconnues nationalement et internationalement.



Mes compétences :

Manager - Analyse des systèmes - Organisation du t

Computer

Consulting

Manager

International

USA

Marketing

Gestion

Formateur

Création

Informatique