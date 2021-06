Jérôme LORRAIN *

Formé au CELSA, option RH, je suis aujourd'hui Consultant Référent en recrutement au sein du cabinet ODYSSEE RH sur des missions Grands Comptes et PME-PMI (profils commerciaux notamment).



Grâce à une expertise développée depuis une dizaine d'années, j'anime l'accompagnement de personnes souhaitant se lancer dans la belle aventure de l'entrepreneuriat au travers de la franchise auprès d'enseignes sélectionnées par nous.



Homme de terrain et d'analyse, j'apprécie de travailler dans l'enthousiasme et l'optimisme, privilégiant plus le travail en équipe que la réunionite, préférant le management par l'exemple plutôt que la bonne parole.

Enfin, je suis convaincu que le professionnalisme n'a pas besoin d'être austère pour être reconnu.



Mes compétences :

Recrutement

Formation professionnelle

Ressources humaines

Développement RH

Performanse

Consultant

Recruteur

Management de transition

Ingénierie de formation

Gestion d'un centre de profits

AccessFirst