I. Léopold M. MBAYE

Accompagnement, formation, Assistance technique dans la gestion des fonds notamment communautaires :

►Gestion d’une Subvention globale :

 Montage de dossiers de subvention globale ;

 Élaboration d’appels à projets ;

 Rédaction de Descriptif de Système de Gestion et de Contrôle,

 Elaboration de Cartographie des risques ;

 Réalisation de certificats de dépenses et des rapports et bilans annuels et finaux ;

 Gestion de maquettes financières ;

 Mise en place d’outils de gestion…



►Accompagnement dans la gestion des crédits nationaux et communautaires :

 Prestations de conseil et d’accompagnement ;

 Prestations de formations individuelles, collectives et à la carte ;

 Prestations de réalisation des tâches de gestions …