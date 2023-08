J'ai occupé durant quinze ans le poste de chef comptable pour différentes sociétés. Désireuse de relever de nouveaux défis en intégrant une structure qui puisse répondre à mes attentes en termes d'évolution de carrière, je souhaite aujourd'hui vous proposer ma candidature.

Mon expérience m'a permis, d'élargir mon domaine de compétences. En effet, au cours de ces années, j'ai été amené à articuler mon rôle autour de trois axes principaux : veiller à l'application de la réglementation comptable et fiscale au sein de l'entreprise ; définir et mettre en œuvre les outils visant à l'établissement des comptes ; valider le montage du bilan comptable et des documents légaux. Mon esprit méthodique, mes connaissances techniques et ma capacité à animer une équipe sont autant d'atouts que je pourrais mettre au service de votre société.



Mes compétences :

Budget

Comptabilité

Comptabilité analytique

Contrôle de gestion

FORECAST

Reporting

Tableau de bord

Fiscalité

Profit and Loss Accounts

Balance Sheet

UK GAAP

Sieges

Navision

budgets

Sage Accounting Software

Reconciliations

Pubs

Oracle

IBM AS400 Hardware

Forecasting