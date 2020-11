Ibrahima B3E

Le Bureau d’Ecoute et d'Encadrement pour l'Entrepreneuriat (B3E) évolue principalement dans le secteur de l’étude, de la Formation et de l'appui à l'entrepreneuriat. le B3E apporte ainsi son expertise pour promouvoir l’entrepreneuriat et l’auto emploi.

Nous vous proposons une palette de services :

- La promotion de l’investissement Privé

- Etude et Gestion de projet

- Appui à la création d’entreprise

- Conseil & Stratégies d’entreprise

- Formation en étude et gestion de projet

- Formation à l’entrepreneuriat Privé

- Formation en Gestion de Micro assurance

- Formation en Microfinance

- Comptabilité et fiscalité des entreprises

- Coaching des promoteurs de projets

- Accompagnement en Recherche de financements





