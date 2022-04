Aurélia LAUGIER

Vous révéler professionnellement...

Vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi ? Vous cherchez à opérer un tournant dans votre carrière professionnelle ? Vous rencontrez des difficultés face à votre orientation ?



Connaissez-vous l’accompagnement-miroir ?



Cet accompagnement « à la carte » a pour objectif de vous donner l’ensemble des outils qui vous permettront de vous positionner en parfaite adéquation avec le marché du travail et le bassin d’emploi qui vous tentent.



Avec presque 100% de candidats ayant réussi à solutionner leur problématique professionnelle grâce à leur détermination et au coup de pouce de l’accompagnement-emploi, n’hésitez plus à nous contacter dès maintenant pour convenir d’une date pour un pré-diagnostic gratuit !



Professionnelle du recrutement et de l'accompagnement-emploi, je suis amenée à proposer des stages d'animation sur les techniques de recherche d'emploi, aussi bien pour des publics "actifs" professionnellement, que pour des publics jeunes diplômés, sortant d'écoles privées, et étant à la recherche de la performance.



Je suis prête à discuter avec vous, professionnels ou particuliers, de ce travail sous forme de modules que nous pourrions construire et développer ensemble!



Mes compétences :

Psychologie

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Coaching

Accompagnement