Mes compétences :

Php

Html

Css

Programmation objet

My sql

Sql server

Access

Wamp server

Serveur linux

Serveur ldap

Dhcp sur windows server et sur linux server

Dns sur linux server et sur windows server

Relais dhcp

Dns secondaire windows et linux server

Serveur de supervision nagios

Serveur Mysql

Serveur apache

Création d'un réseau

Maintenance et prévention d'un réseau

Supervision d'un réseau

Service GLPI pour la gestion de parc

Serveur ocs inventory

Connaissance du langage sql

Windows server