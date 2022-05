Nathalie VINAS

Disponible dès janvier 2017 !

Diplômée d'un Master (bac+5) Manager en Gestion Financière et forte de +3 ans d'expérience en tant que contrôleur de gestion central et opérationnel, je recherche un poste motivant et complet qui me permettra de continuer à en apprendre toujours plus sur les métiers de la finance. De nature très curieuse, rigoureuse et avec un très bon sens du relationnel, je m'investi à fond dans les tâches qui me sont confiées et apporte toujours satisfaction . J'aime que les choses avancent vite et bien et ne supporte pas l'ennui.



Mes compétences :

SAP (TM1,BW)

Microsoft office

Reporting

Analyse financière

Audit financier

Analyse de données

Finance d'entreprise

Contrôle de gestion

Earned Value Management

IRFP