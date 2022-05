Valérie VIDAL

Bonjour a tous,



Après avoir obtenu une Capacité en Investissement du Patrimoine, j'ai décidé de retravailler dans l'immobilier. Je serai donc consultante megAgence et travaillerai donc en tant qu'independante.



Bien cordialement,



Valérie Nacher

06.58.35.12.23.



Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique

Assistanat commercial

Gestion du stress

Agora search

GOLD & Navision

Amadeus et Galliléo

As400

Sens du contact et de l'écoute

Windows 7

Suivi clients

Disponible – Polyvalent

Word

Adaptation facile

Outlook

SAV

Excel

Gestion des réclamation client

CRM

Téléconseil

Banque

vétérinaire

conseil

Gestion clientèle

Immobilier

Vente