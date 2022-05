Activité :



Distribution d'aspirations centralisées Duovac (Voir mon parcours).



Deux choix possible :

- Nos clients posent leurs aspirations centralisées seuls (65% de notre clientèle). Nous vous accompagnons avec une aide technique sur place ou sur plan. Vous disposez d'un guide d'installation. La pose par vous-même ne met par en jeu la garanti du matériel.



Le passage du réseau d'aspiration centralisée est simple et rapide. La plupart des demandes concernent des maisons existantes sans travaux car l'installation des tuyaux peut se faire une fois la maison construite ( par sous-sol, vide sanitaire, comble, grenier, sous-pente, etc.)



- Nous nous occupons de l'installation du réseau.



Etude à voir sur place dans les deux cas.



Mickaël Landeau

0617198702

mickael.landeau@free.fr



Mes compétences :

Création

Développement personnel

Distribution

Énergie renouvelable

Investissement

Manager

Marketing relationnel

Relationnel